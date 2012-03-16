Курсовая по бухгалтерскому управленческому учету

$25
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Прошу выполнить курсовую работу по "Бухгалтерскому управленческому учету". Две задачи № 3 и № 11. Условия задач в прикрепленных файлах. Срок выполнения работы не более 10 дней с момента подтверждения заказа. Аккуратное оформление в Microsoft Word с пояснениями хода решения задач.

12 лет назад
Grande31
Михаил 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад