Документоведение_курсовая

курсовой проект по техническому обслуживаю и ремонту авто
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Тема во вложении.
Объем - 30-40 стр.
Только теория.
Антиплагиат - от 70%.
Срок - 1 день
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