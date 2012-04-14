Дипломная работа

Заказывал у Натальи написание дипломной работы на очень редкую и сложную тему "Проектирование и реализация информационной системы для «Салона красоты» ". Все было сделано на высшем уровне, точно в обозначенный срок. Дипломной работой остался очень доволен. Наталья зарекомендовала себя, как деловой и ответственный человек, с которым приятно сотрудничать. Всем рекомендую!