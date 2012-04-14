Дипломная работа

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки169 просмотров
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Проектирование и реализация информационной системы для «Салона красоты»

12 лет назад
oleg-muhin
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Umka_ru
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$150
14 дней
Заказывал у Натальи написание дипломной работы на очень редкую и сложную тему "Проектирование и реализация информационной системы для «Салона красоты» ". Все было сделано на высшем уровне, точно в обозначенный срок. Дипломной работой остался очень доволен. Наталья зарекомендовала себя, как деловой и ответственный человек, с которым приятно сотрудничать. Всем рекомендую!
Олег - отличный заказчик. Всегда на связи, оплата своевременно. Приятно работать с профессионалом. Мои рекомендации.