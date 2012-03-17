Диплом по праву - взятничество

Тема: Расследование взятничества и других проявлений коррупции.

По диплому нужно написать практику: Практику по нему в следствии или дознании но по другому отделению (позже уточню).

Требования: оригинальность не ниже 85%, сноски, объем 70стр, высокое качество

Срок: обсуждается

Жду предложений по цене за работу и практику вместе