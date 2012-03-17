Диплом по праву - взятничество

Диплом на тему: Насилие как способ совершения грабежа и разбоя. К диплому необходимо написать практику: Практику к нему проходим в следствии или дознании ОМВД по району Очаково-Матвеевское г.Москва ул.Бол.Очаковская д.16а. Требования: высокое качество, оригинальность очень строго не ниже ...
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Тема: Расследование взятничества и других проявлений коррупции.
По диплому нужно написать практику: Практику по нему в следствии или дознании но по другому отделению (позже уточню).
Требования: оригинальность не ниже 85%, сноски, объем 70стр, высокое качество
Срок: обсуждается
Жду предложений по цене за работу и практику вместе
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