Диплом по праву - взятничество

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Тема: Расследование взятничества и других проявлений коррупции.

По диплому нужно написать практику: Практику по нему в следствии или дознании но по другому отделению (позже уточню).

Требования: оригинальность не ниже 85%, сноски, объем 70стр, высокое качество

Срок: обсуждается

Жду предложений по цене за работу и практику вместе

12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад