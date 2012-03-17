Диплом по праву

Диплом на тему: Насилие как способ совершения грабежа и разбоя.

К диплому необходимо написать практику:

Практику к нему проходим в следствии или дознании ОМВД по району Очаково-Матвеевское г.Москва ул.Бол.Очаковская д.16а.

Требования: высокое качество, оригинальность очень строго не ниже 85%, сноски, объем 70 стр, в ведение: задачи, цели, объект, предмет исследования

Срок: обсуждается

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