Курсовая Маркет-е исслед-я и разраб. бизнес-плана

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая работа Маркетинговые исследования и разработка бизнес-плана

Предприятие, необходимо брать производственное расположение Ростовская область, Краснодарский, Ставропольский край (этот момент можно обговорить подробнее)

Все делать строго по методичке (таблицы и т.д.), также в помощь высылаю Вам пособие по этому предмету.

Срок?

Цена?

Предпочтение отдаю минимальной цене!

12 лет назад
sd0407
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
VictoriyaSnegova
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
7 дней
Виктория, отлично справилась с работой. Все сделано качественно. + 10!
Работа с Дмитрием была на высшем профессиональном уровне и по-человечески замечательной. Тонкий подход, понимание ситуации, помощь и мгновенная оплата. Спасибо Вам Дмитрий. Заказчик всегда на связи. Всем рекомендую
  • Похожие заказы

  • Чертежи А3

    Выполнить задание в файле формат А3 сохранить в пдф для распечатывания размер должен быть истинный (для перечерчивания) срок 17,03 до 24 мск Пишите в проекте цены и координаты.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая работа (Финансы торговых организаций)

    $35

    Дисциплина: Финансы торговых организаций Тема: "Финансовые особенности организаций торговли различных организационно-правовых форм". Объем: 20-25л. Срок сдачи: 20.03.12 Имеется методичка. Бюджет: 1000р. Критерии: 1. Высокое качество работы; грамотный, структурированный текст. 2. Уникальность от 80% по шкале "Антиплагиат". 3. Соблюдение сроков сдачи.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реферат по игровому моделированию

    $50

    Работа по игровому моделированию на основе сводки по периодам 4-5 стр текста 12 шрифт 1,5 интервал определить норматив оборотных средств по сырью,незавершенному производству,готовой продукции предприятия,дать оценку и указать способы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом Договор купли-продажи

    Тема: Договор купли-продажи жилого помещения Требования6 оригинальность не ниже 85%, Общие сведения о структуре диплома 3 главы, в каждой 2-3 параграфа Введение. Должно включать: Актуальность темы Объект (всегда отношения) Предмет (литература, с помощью которой писалась работа) Задачи (как правило, по числу параграфов) Теоретическая база ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом философия 4598

    Феномен юродства в русской философской мысли 19 века Работа по произведениям Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, и других писателей золотого века русской литературы. Можно использовать некоторый материал из прилагаемой курсовой работы. стр 50

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по социологии

    Предмет: Социология Тема, или краткое описание: Социальная работа с семьёй имеющая ребёнка-инвалида на примере реабилитационного центра для детей и подростков "Лювена" в Кировском районе г.Екатеринбурга Срок сдачи: 22/03/2012 Ваша цена Срок сдачи: 30/03/2012 Ваша цена ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая транспорт 4604

    Эксплуатация машинно-тракторного парка для поля 160 га методичка: http://zalil.ru/32893727 площадь основного поля 160 га площадь под кукурузу на силос 110 га площадь под картофель 50 га срок 10,04,12

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по праву - взятничество

    Тема: Расследование взятничества и других проявлений коррупции. По диплому нужно написать практику: Практику по нему в следствии или дознании но по другому отделению (позже уточню). Требования: оригинальность не ниже 85%, сноски, объем 70стр, высокое качество Срок: обсуждается Жду предложений ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по праву

    Диплом на тему: Насилие как способ совершения грабежа и разбоя. К диплому необходимо написать практику: Практику к нему проходим в следствии или дознании ОМВД по району Очаково-Матвеевское г.Москва ул.Бол.Очаковская д.16а. Требования: высокое качество, оригинальность очень строго не ниже ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад