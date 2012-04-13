Курсовая Маркет-е исслед-я и разраб. бизнес-плана

Тема: Расследование взятничества и других проявлений коррупции. По диплому нужно написать практику: Практику по нему в следствии или дознании но по другому отделению (позже уточню). Требования: оригинальность не ниже 85%, сноски, объем 70стр, высокое качество Срок: обсуждается Жду предложений ...