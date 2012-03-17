Курсовая Эксплуатация подъемно-транспорт. машин

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “Эксплуатация подъемно-транспортных, строи-тельных и дорожных машин“

Вариант - 8

Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке –

http://ifolder.ru/29234488

Также прилагаем условия сотрудничества и требования к оформлению работ. Применять последние в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу (из архива по ссылке).

Готовую работу необходимо высылать на е-мейл — [email protected]

Работы скопированные из Интернета — не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.

Ждем Ваших предложений.