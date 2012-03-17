Курсовой Машины и оборудование предприятий

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Требуется выполнение курсового проекта по дисциплине “Машины и оборудование предприятий стройиндустрии“
Вариант - 8
Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке –
Также прилагаем условия сотрудничества и требования к оформлению работ. Применять последние в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу (из архива по ссылке).
Готовую работу необходимо высылать на е-мейл — [email protected]
Работы скопированные из Интернета — не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).
В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.
Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.
Ждем Ваших предложений.
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