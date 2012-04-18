Приватный проект Филипова Елена (linet)

Курсовая работа Маркетинговые исследования и разработка бизнес-плана Предприятие, необходимо брать производственное расположение Ростовская область, Краснодарский, Ставропольский край (этот момент можно обговорить подробнее) Все делать строго по методичке (таблицы и т.д.), также в помощь высылаю Вам пособие по ...