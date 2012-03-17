Курсовая по С++

Необходимо сделать курсовую по С++ (делается в Visual Studio)

Для запуска программы "EduEEG_Processor" в Windows XP требуется Framework 2.0 (в файле dotnetfx.exe), для более новых Windows ничего не нужно.

Запись энцефалограммы в файле "EEG_3_16bit.dat".

Приведенная здесь программа дается для ориентировки, она неправильно считывает сигнал из файла, а также в ней не работает часть функций.

Ваша программа должна уметь делать все, что описано в задании и при этом хорошо выглядеть.

Полное задание и пример вышлю на почту

Срок 26.03

Цена 1500