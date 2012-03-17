Курсовая Информационные системы в маркетинге

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Информационные системы в маркетинге

выполнить проект, используя [2, стр. 104-109]

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12 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва