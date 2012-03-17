Диплом, спроектировать прядильное производство

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Вид: диплом

Объем: 130-140 листов а4

Имеется образец плана

и образец дипломной работы с аналогичными данными.

есть методичка.

есть данные для работы.

все вышлю по запросу.

Структура:

Аналитика

Технология

Миси

Оптимизация

Моделирование

Экономика

Бжд

сдавать по частям

Детали в приложении

12 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад