Курсовая работа Эксплуатация и ремонт оборудования

Предмет: Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций

Тема: Компрессорный цех компрессорной станции с эксплуатацией системы технологического газа

Прикреплен файл с заданием. Методичку нам на руки не выдают. Могу предоставить нужные данные по требованию.

Необходима информация и возможности написать к среде/четвергу (22.03-23.03) + отдельная стоимость на теорию и практику и все вместе. Часть уже сделал, но боюсь, что сам не успею.