Курсовая работа. GPSS.

файл metod_ukazania_diplom_5_kursa_gotovoe.doc - это методичка, по ней нужно все делать файл Морар_Индивидуальное-06-03-12 (1).doc - это индивидуально задание, все это должен содержать мой диплом на странице 11 и 12 нужны ссылки на Евенко и английского исследователя Лиз (это ...