Написать дипломную работу

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Необходимо написать дипломную работу по специальности Прикладная информатика в экономике, программа написанна и предстовляет собой базу MYSQL и клиент на Dephi, программа готова, осталось сделать описательную часть.

12 лет назад
lugaid
Сергей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад