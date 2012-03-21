Реферат Гражданское право

Необходимо написать дипломную работу по специальности Прикладная информатика в экономике, программа написанна и предстовляет собой базу MYSQL и клиент на Dephi, программа готова, осталось сделать описательную часть.
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Нужно написать реферат на тему «неосновательное обогащение».
10–15 листов (14 шрифт, полуторный интервал, сноски), уникальный текст, наличие введения и заключения, актуальные источники, срок — 2 дня с момента выбора исполнителя.
Оплата гарантирована после написания работы и моего ознакомления с её частью (половина текста работы). Оплата webmoney (BL 35)
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