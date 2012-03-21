Реферат Гражданское право

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок123 просмотра
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Нужно написать реферат на тему «неосновательное обогащение».

10–15 листов (14 шрифт, полуторный интервал, сноски), уникальный текст, наличие введения и заключения, актуальные источники, срок — 2 дня с момента выбора исполнителя.

Оплата гарантирована после написания работы и моего ознакомления с её частью (половина текста работы). Оплата webmoney (BL 35)

12 лет назад
forzaj
Денис 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена в срок. Замечаний не возникло.
Спасибо за сотрудничество!