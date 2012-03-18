Курсовая работа по Экономике отрасли

Предмет: Экономика отрасли

Тема: Расчет технико-экономических показателей газораспределительной станции

Прикреплен файл с заданием. Методичку нам на руки не выдают. Могу предоставить нужные данные по требованию.

Необходима информация и возможности написать к среде/четвергу (22.03.-23.03) + отдельная стоимость на теорию и практику и все вместе. Часть уже сделал, но боюсь, что сам не успею.