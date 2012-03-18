Курсовая по АФХД

Срок? Стоимость? % уникальности? Вид: диплом Объем: 130-140 листов а4 Имеется образец плана и образец дипломной работы с аналогичными данными. есть методичка. есть данные для работы. все вышлю по запросу. Структура: Аналитика Технология Миси Оптимизация Моделирование Экономика Бжд сдавать по частям Детали в приложении