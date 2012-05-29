Курсовая по ТО (автомобиля)

Разработать проект зоны ТО-1 для СТО на 110 автомобилей ГАЗ - 322132 при среднесуточном пробеге 125 км. с разработкой технологического процесса ТО-1 двигателя.

КП состоит из 2 частей:

1 РПЗ

2 ГЧ

РПЗ:

1 Общая часть

1.1 Характеристика СТО, схема. Объем 3-4 стр

1.2 Характеристика авто. Объем 3-4 стр

1.3 Характеристика объекта проектирования(назначение, перечень работ, оборудование, схема). Объем 3-4 стр

2 Расчетная часть. Объем 9-12 стр

2.1 Исходные данные для расчета техн. нормативов ТО

2.2 Расчет скорректированных значений нормативов ТО

2.3 Определение коэффициента использования автопарка

2.4 Определение производственной программы

2.5 Расчет кол-ва исполнителей

2.6 Выбор метода организации техн. процесса и распределение исполнителей по видам работ и квалификации

2.7 Подбор производственного оборудования и оснастки

2.8 Расчет производственной площади

3 Технологическая часть

3.1 Технологическая карта

3.2 Технологические инструкции(3-4 стр)

3.3 Техника безопасности в зоне(ТО1, ТО-2) 3-4 листа

1 лист РПЗ - титульный лист

2 лист РПЗ - лист задания

3 лист РПЗ - содержание

4-5 лист РПЗ - Введение (1-2стр)

Отобразить актуальность темы, методы выполнения курсового проекта, общую структуру курсового проекта

после пункта 3.3 - Заключение (1-2 стр) результат работы, конкретные цифровые данные

После заключения - Список литературы

ГЧ

1 лист, формат А1 - Планировка+экспликация

2лист - Технологическая карта

Чертеж выполнить в AutoCAD

Рассмотрю заявки без выполнения ГЧ

Стоимость указывайте за ГЧ отдельно.

Жду конкретных предложений с ценами и сроками.

Если отзывов нет или их менее 15 оплата строго по факту, для остальных возможна предоплата 50%.

Сам фрилансер (специализация - разработка сайтов), возможна работа - услуга за услугу.

Если все сделаете хорошо, предоставлю скидку 10% на свои услуги.

С оплатой проблем не будет, плачу сразу после проверки, если нет замечаний. Оплата возможна в Webmoney или ЯД.

Курсовая не для МГУ или МГИМО, так что заоблачных цен не нужно.(Уровень техникума небольшого городка в Алтайском крае)

Объем не менее 30 стр и не более 50