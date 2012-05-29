Курсовая по ТО (автомобиля)

Нужен рерайт курсовой по педагогике. Оплата Я.Деньги 500 рублей. Срок- 5 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать проект зоны ТО-1 для СТО на 110 автомобилей ГАЗ - 322132 при среднесуточном пробеге 125 км. с разработкой технологического процесса ТО-1 двигателя.
КП состоит из 2 частей:
1 РПЗ
2 ГЧ
РПЗ:
1 Общая часть
1.1 Характеристика СТО, схема. Объем 3-4 стр
1.2 Характеристика авто. Объем 3-4 стр
1.3 Характеристика объекта проектирования(назначение, перечень работ, оборудование, схема). Объем 3-4 стр
2 Расчетная часть. Объем 9-12 стр
2.1 Исходные данные для расчета техн. нормативов ТО
2.2 Расчет скорректированных значений нормативов ТО
2.3 Определение коэффициента использования автопарка
2.4 Определение производственной программы
2.5 Расчет кол-ва исполнителей
2.6 Выбор метода организации техн. процесса и распределение исполнителей по видам работ и квалификации
2.7 Подбор производственного оборудования и оснастки
2.8 Расчет производственной площади
3 Технологическая часть
3.1 Технологическая карта
3.2 Технологические инструкции(3-4 стр)
3.3 Техника безопасности в зоне(ТО1, ТО-2) 3-4 листа
1 лист РПЗ - титульный лист
2 лист РПЗ - лист задания
3 лист РПЗ - содержание
4-5 лист РПЗ - Введение (1-2стр)
Отобразить актуальность темы, методы выполнения курсового проекта, общую структуру курсового проекта
после пункта 3.3 - Заключение (1-2 стр) результат работы, конкретные цифровые данные
После заключения - Список литературы
ГЧ
1 лист, формат А1 - Планировка+экспликация
2лист - Технологическая карта
Чертеж выполнить в AutoCAD
Рассмотрю заявки без выполнения ГЧ
Стоимость указывайте за ГЧ отдельно.
Жду конкретных предложений с ценами и сроками.
Если отзывов нет или их менее 15 оплата строго по факту, для остальных возможна предоплата 50%.
Сам фрилансер (специализация - разработка сайтов), возможна работа - услуга за услугу.
Если все сделаете хорошо, предоставлю скидку 10% на свои услуги.
С оплатой проблем не будет, плачу сразу после проверки, если нет замечаний. Оплата возможна в Webmoney или ЯД.
Курсовая не для МГУ или МГИМО, так что заоблачных цен не нужно.(Уровень техникума небольшого городка в Алтайском крае)
Объем не менее 30 стр и не более 50
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