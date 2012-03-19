Рерайт курсовой работы

$17
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки128 просмотров
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Нужен рерайт курсовой по педагогике.

Оплата Я.Деньги 500 рублей.

Срок- 5 дней

12 лет назад
tatiuskon
Татьяна 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$17
5 дней
Очень довольна работой Валентины. 100 баллов!
Рекомендую Татьяну как отличного заказчика. Понятный ТЗ, мгновенная оплата!