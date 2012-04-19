Курсовая Вопросы статуса депутата Г. Д.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки97 просмотров
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Вопросы статуса депутата Г. Д. и члена Совета Федерации.

Нужен план курсовой для утверждения.

Срок 5 дней.

Объем 30 страниц.

Оригинальность 75%

По оформлению - требования стандартные.

12 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
anafema-max
Максим 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов(-2)
12 лет назад
$33
7 дней
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