Экономика, курсовая

Разработать проект зоны ТО-1 для СТО на 110 автомобилей ГАЗ - 322132 при среднесуточном пробеге 125 км. с разработкой технологического процесса ТО-1 двигателя. КП состоит из 2 частей: 1 РПЗ 2 ГЧ РПЗ: 1 Общая часть 1.1 Характеристика СТО, схема. Объем ...
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