Курсовая, Педагогическая психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки158 просмотров
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Педагогическая психология

тема: Основные причины невнимательности школьников и пути ее преодоления

Курсовая с практикой

15-20 страниц

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12 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$19
5 дней
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