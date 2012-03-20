Задание: Уникальные природные явления и их роль в туризме. 25-30стр. текста и не более 20 стр. слайдов. Предлагайте цену.
Реферат. Приватный проект для Запорожцева Юрия
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Дисциплина:Гидравлика и гидравлические машины
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