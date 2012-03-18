Приватный проект для Дремук Ирины

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка119 просмотров
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тема - Философские проблемы искусственного интеллекта

срок - крайний срок 25 марта (желательно 23 марта)

объем - 20 страниц

полная непубличность, включая оглавление.

сдача в 2 этапа - 1) согласование содержания + описание глав 2) непосредственно написанный реферат

стоимость 30$, при отличном выполнении бонус 20$

12 лет назад
mywa11
Павел 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$30
5 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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