Курсовая Сушильно-помольная установка для помола

Сушильно-помольная установка для помола ПЦ

http://zalil.ru/32903826 методичка

пишем цену и срок за которые готовы взяться

Нужен исполнитель:

1. с опытом работы

2. точно уверенный своих силах и знающий как писать

3. готовый работать по безопасной сделке

4. готовый предоставить контактные данные: почта, аська, телефон (обязательно)

5. желательно с отзывами, но если нет тоже готовы рассмотреть

отзывы могут быть и на другом сайте, просто приложите ссылку