Диплом по маркетингу

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Вид работы: Дипломная работа

Тема: Оценка эффективности операционной деятельности организации (в области полиграфии)

Объём работы: 70–90 стр

Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)

Срок: 3–4 недели

12 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$165
21 день