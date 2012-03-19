Диплом 2 - менеджмент гостеприимства

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Дипломная работа

предмет: менеджмент

тема: Организация рекламной деятельности на предприятиях индустрии гостеприимства и оценка её эффективности

работа содержит: теория и практика

требования: 1 глава (25 стр.) — теоритическая 2 глава (30 стр.) — аналитическая, 3 глава (30 стр.) — практическая

кол-во страниц: до 90

шр.инт.: 14, 1.5

кол-во источников: 25 — 30

сноски: в квадратных скобках

12 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад