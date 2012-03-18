Диплом по социологии

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Тема: Управление конфликтами в организации

Объём работы: 70–90 стр

Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)

Срок: 15 дней

12 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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