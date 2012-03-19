Курсовая работа Сегментация изображения

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Нужно написать курсовую работу по программированию "Сегментація зображення". Срок - 10 дней.

Стоимость договорная. Есть некоторые наработки.

12 лет назад
ynita01
Юлия 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад