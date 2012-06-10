Диплом бизнес-планирование

$170
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки137 просмотров
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Требуется 1 глава дипломной работы - бизнес-план предприятия по производству жалюзи (индивидуальный предприниматель).

Стандартная структура бизнес-плана.

Все необходимые данные по поставщикам материалов, конкурентам, потребителям предоставим.

Срок - к 1 апреля.

Оплата - 5000 руб.

12 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$170
10 дней
Первый раз сотрудничала с Ольгой и не пожалела: бизнес-план выполнен очень качественно и подробно, доработок практически не потребовалось, заказчик очень доволен. Надеюсь на дальнейшие совместные проекты.
Рекомендую Елену как надежного заказчика. Задача была поставлена четко, все возникающие в процессе вопросы разрешались быстро, оплата достойная и своевременная.