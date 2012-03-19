Работа на ассемблере - курсовой проект

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка175 просмотров
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Курс: 3

Предмет: Вычислительные машины, системы и сети.

Тема: см.вложение

Требования: см.вложения, работы расписать подробно с пояснениями.

номер зачётки:

003-Б

Есть 2 готовые аналогичные работы (другой вариант)

Срок: до 30 марта

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад