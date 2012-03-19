Курсвоая по маркетингу

Требуется написать курсовую работу по лингвистике на тему "Особенности описания трудовой деятельности Р. Крузо в одноименном романе Д. Дефо". Теория + практическая часть, объем около 30 страниц. Примерный план: 1) Определение понятий «труд», «трудовая ...
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Доброго времени суток.
Требуется написание качественной курсовой по маркетингу.
Работа больше теоретическая, 3 главы, литература не старше 2000 года, тему в личку
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