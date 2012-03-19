Курсвоая по маркетингу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Доброго времени суток.

Требуется написание качественной курсовой по маркетингу.

Работа больше теоретическая, 3 главы, литература не старше 2000 года, тему в личку

12 лет назад
SurkovDD
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад