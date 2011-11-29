Тип работы: курсовая Тема: АФХД предприятия Оригинальность: не менее 75% Кол-во страниц: не более 40 Требования: не менее трех глав с подпунктами, литература не старше 2005г. Методичка: вышлю исполнителю Цена и сроки - Ваши