SurkovDD

Денис SurkovDD

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
[email protected] icq 605154166
Отзывы фрилансеров
polindroma
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по информатике
Хороший заказчик,надежный.Все точно в оговоренные сроки(задание,оплата).
Отличный исполнитель: выполнила работу на высоком уровне и в срок! И что самое главное в отличие от многих "заслуженных" авторов, ни разу не пропадала на несколько дней
Ответный отзыв
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по истории
Рекомендую Дениса как надежного Заказчика! Все четко: задание, общение, оплата. Мои 10 баллов в копилку Дениса!
Побольше бы таких грамотных и ответственных авторов. Мой "+"
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NiceBoss
Любава 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по АФХД
Исчерпывающая информация в ТЗ и своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество и всем рекомендую. +10
Ответственный автор и отличный человек.
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altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Диплом по экономике
Спасибо за отличное сотрудничество: задание и оплата - все на высшем уровне
Грамотный и ответственный исполнитель
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