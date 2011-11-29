Всем доброго времени суток. Нужен качественный диплом по экономике с аналитической-практической частью. 3 главы с выводами, только новая литература. Понарезать отрывки из интернета я могу сам.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Требуется написание качественной курсовой по маркетингу. Работа больше теоретическая, 3 главы, литература не старше 2000 года, тему в личкуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Задание прикреплено. Прошу в заявках указывать цену и срокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать практическую работу по технологии машиностроения. Нужно сделать расчеты и чертеж детали Срок 3дня. Оставляйте заявки — вышлю заданиеЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать практическую работу по электротехнике. Дана схемы и значения. Необходимо найти некоторые величины и построить диаграмму Срок 3дня. Оставляйте заявки - вышлю заданиеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать практическую работу по статистике. Уровень первого курса, есть методичка и пример работы Срок 1 день! Подробное задание — исполнителюЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать практическую работу по материаловедению. Уровень первого курса, есть методичка Срок 3дня. Подробное задание — исполнителюРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать практическую работу по теоретической механике. Дана схемы и значения. Необходимо найти некоторые величины и построить диаграмму Срок 2 дня. Подробное задание — исполнителюЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать практическую работу по электротехнике. Дана схемы и значения. Необходимо найти некоторые величины и построить диаграмму Срок 3дня. Подробное задание — исполнителюЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать дипломную работу по экономике Требования: Антиплагиат - 75%, только новая литература, работа с практикой и обязательны свои мысли Срок 2 дня. Подробное задание- исполнителюРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать дипломную работу по экономике Требования: Антиплагиат - 75%, только новая литература, работа с практикой и обязательны свои мысли Срок неделя. Подробное задание- исполнителюЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать работу по программированию на языке Ассемблер, состоящую из нескольких заданий. Уровень первого курса. Срок неделя. Подробное задание- исполнителюЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать работу по ТММ, состоящую из нескольких заданий. Уровень третьего курса. Срок 5 дней. Подробное задание- исполнителюЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать работу по двигателю, состоящую из нескольких заданий. Уровень второго курса. Срок 5 дней. Подробное задание- исполнителюРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать работу по программированию на языке Ассемблер, состоящую из нескольких заданий. Уровень первого курса. Срок неделя. Подробное задание- исполнителюРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать работу по истории, состоящую из нескольких заданий. Уровень первого курса. Срок неделя. Подробное задание- исполнителюЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать курсовую на языке Паскаль. Срок неделя. Подробное задание- исполнителю.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Состоит из теоретической и практической части (данные по предприятию есть). Подробности в личку. Оставляйте заявки и контактные данныеЗакрыт12 лет назад
Работа по деталям машин. Состоит из теоретической и практической части (в КОМПАСе). Подробности в личку. Оставляйте заявки и контактные данныеРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Тип работы: курсовая Тема: АФХД предприятия Оригинальность: не менее 75% Кол-во страниц: не более 40 Требования: не менее трех глав с подпунктами, литература не старше 2005г. Методичка: вышлю исполнителю Цена и сроки - ВашиЗавершен12 лет назад