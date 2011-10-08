Детали машин

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Закрыт5 заявок150 просмотров

Работа по деталям машин. Состоит из теоретической и практической части (в КОМПАСе).

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14 лет назад
SurkovDD
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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