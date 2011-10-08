Курсовая по социологии, теория

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Закрыт17 заявок217 просмотров

Курсовая по социологии

Во введении: (чётко) Объект исследования предмет исследования цель(цели) задачи гипотеза в заключении: выводы

Курсовая теоретическая

Объем 27-30 страниц

Срок 7 дней

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня

Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад