Курсовая по налоговому планированию

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Закрыт6 заявок109 просмотров

Тема:

Применение специальных налоговых режимов для оптимизации налогообложения.

Требования к курсовой:

30 листов максимум.

Введение 1-2 стр. – актуальность и место темы в вопросах планирования.

Основная часть:

Глава 1. Теоретическая.

Глава 2. Методологическая.

Глава 3. Аналитическая или расчетная (на примере предприятия, либо арбитражная практика).

Заключение 2 страницы.

Список литературы: 10 и более источников (интернет - только официальные сайты).

Срок: 24.10.

14 лет назад
lunar_m
Саша 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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