Дипломная работа. Приватно для Н.Зайцевой

$188
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Завершен1 заявка92 просмотра

задание прикреплено, методичка

объем 60-70 страниц без учета приложений? не по минимуму

анти 88-90%

срок 18.10 вечер, 19.10 утро до 12.00

цена 6000 р. (диплом,речь,раздатка ворд) WMR

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$188
11 дней
Очень хорошее изложение материала, быстрое выполнение, все требования соблюдены, мои +10 баллов
Очередной интересный проект и плодотворное сотрудничество. Елена, спасибо!

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Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад