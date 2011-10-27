Международное частное право

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Завершен3 заявки170 просмотров

задание прикреплено

объем 15-18 страниц всего

анти 90%

от вас цена в рублях

срок 11.10 вечер-12.10 утро

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$7
2 дня
Очень хорошо выполненная работа,спасибо
Большое спасибо, Елене за приятное сотрудничество: четко и ясно поставленная задача, оперативные ответы на возникающие задачи, моментальная оплата. Все на высшем уровне. Рекомендую как грамотного и честного заказчика с ясными целями и вознаграждением

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад