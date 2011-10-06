Аналитическая часть диплома по управлению проектам

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Закрыт6 заявок221 просмотр

тема УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА

работаю только с теми, у кого есть ICQ и кто достаточно времени проводит в сети для решения оперативных вопросов по работе

подробности в привате

14 лет назад
Prettyy
Юля 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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