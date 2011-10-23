Реферат по праву (ИОГП)

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Необходимо выполнить теоретическую практическую часть реферата по История отечественного государства и права.

Оригинальность от 70%

I. Принципы организации суда и отправление правосудия по судеб¬ным уставам 1864 г. в России.

1. Прокомментируйте понятия характеризующие основные начала организации пореформенного суда (а-г) и осуществление правосудия (д-л): а) независимость суда; 6) общий и равный характер суда, в) несме¬няемость судей; г) частичная выборность состава суда, л) устность. е) гласность, ж) состязательность; з) непосредственность, и) непрерыв¬ность; к) отрицание системы формальных доказательств, л) презумпция невиновности.

Оформление по методичке: Шрифт 14, сноски, список литературы.

2. Кратко изложите процессуальную роль: а) полиции; б) прокура¬туры; в) присяжных заседателей.

3 Укажите, чем отличаются кассационный и апелляционный по¬рядки обжалования приговоров.

II. Жена по наущению деверя отравила мужа. На суде она просила смягчить ей наказание, ссылаясь на то, что беременна. Какой приговор мог быть вынесен по этому делу согласно Соборного Уложения 1649 г.?

14 лет назад
night-wolf
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Сотрудничали с Еленой по правовым проектам, легкое общение, краткие сроки выполнения работы, хорошая оригинальность. Мой плюс.
Работать с Дмитрием легко и приятно: профессионализм, уважение к исполнителю и самому себе, четкая формулировка проекта - все эти качества позволяют выполнять проекты качественно. Таких заказчиков, как Дмитрий действительно мало в сфере удаленной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад