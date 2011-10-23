Реферат по праву (ИОГП)

Необходимо выполнить теоретическую практическую часть реферата по История отечественного государства и права.

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I. Принципы организации суда и отправление правосудия по судеб¬ным уставам 1864 г. в России.

1. Прокомментируйте понятия характеризующие основные начала организации пореформенного суда (а-г) и осуществление правосудия (д-л): а) независимость суда; 6) общий и равный характер суда, в) несме¬няемость судей; г) частичная выборность состава суда, л) устность. е) гласность, ж) состязательность; з) непосредственность, и) непрерыв¬ность; к) отрицание системы формальных доказательств, л) презумпция невиновности.

Оформление по методичке: Шрифт 14, сноски, список литературы.

2. Кратко изложите процессуальную роль: а) полиции; б) прокура¬туры; в) присяжных заседателей.

3 Укажите, чем отличаются кассационный и апелляционный по¬рядки обжалования приговоров.

II. Жена по наущению деверя отравила мужа. На суде она просила смягчить ей наказание, ссылаясь на то, что беременна. Какой приговор мог быть вынесен по этому делу согласно Соборного Уложения 1649 г.?