Необходимо выполнить теоретическую практическую часть реферата по История государства и права зарубежных стран. Оригинальность от 70% 1. Ответ не теоретический вопрос: Взаимоотношение высших представительных учреждений, главы государства и федерального правительства по конституциям США ...
Реферат по праву (ИОГП)
Необходимо выполнить теоретическую практическую часть реферата по История отечественного государства и права.
Оригинальность от 70%
I. Принципы организации суда и отправление правосудия по судеб¬ным уставам 1864 г. в России.
1. Прокомментируйте понятия характеризующие основные начала организации пореформенного суда (а-г) и осуществление правосудия (д-л): а) независимость суда; 6) общий и равный характер суда, в) несме¬няемость судей; г) частичная выборность состава суда, л) устность. е) гласность, ж) состязательность; з) непосредственность, и) непрерыв¬ность; к) отрицание системы формальных доказательств, л) презумпция невиновности.
Оформление по методичке: Шрифт 14, сноски, список литературы.
2. Кратко изложите процессуальную роль: а) полиции; б) прокура¬туры; в) присяжных заседателей.
3 Укажите, чем отличаются кассационный и апелляционный по¬рядки обжалования приговоров.
II. Жена по наущению деверя отравила мужа. На суде она просила смягчить ей наказание, ссылаясь на то, что беременна. Какой приговор мог быть вынесен по этому делу согласно Соборного Уложения 1649 г.?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Дипломная работ - специальность "финансы и кредит" Тема "Федеральная налоговая служба- главный администратор доходов государственных внебюджетных фондов". План - , 3 главы - все строго по м.у. - прилагаются. Объем - 80 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Курсовая состоит из заданий в файле. Необходимо выполнить любые 4 задания. Один любой вариант в каждом задании и всего любые 4 задачи из 6-ти задач (кроме 7). Сроки - в течение неделиРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна курсовая работа по направлению мат методы в экономике с практисекой частью (большое вычисление в excel) Срок 5-7 дней Методичка большая - вышлю на мейл оставляйте его в завке на проектЗакрыт14 лет назад
Уважаемые авторы требуется грамотный специалист (не посредник!) На курсовую работу по специальности управление персоналом. Необходимо: 1) хор. уровень антиплагиата 2) источники (лит-ра с 2007 г.) ...Закрыт14 лет назад
См. файлЗавершен14 лет назад
Курсовая работа.( самая главная тк профильный предмет) тема: Структура и фунуции службы управления персоналом. Обязательно: Подробные обязанности службы управления и график структуры! Ссылки, цветные иллюстрации. Оформление по ГОСТУ. Курсовая ...Закрыт14 лет назад
международное частное право вариант 1,2 юридическая психология вариант 4,5 вопросы 1 и 2б работу оформлять как рефераты со списком литературы срок 10.10 оплата по факту ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Предмет: микpoэкономика Тема работы: Тeoрия и пpaктика микpoэкономики.Естecтвенная монoполия: цeновые мeтоды peгулирования Количество страниц: 5-7 Срoк сдачи: 12.10.2011 Дополнительные требования: Задача эссе - показать возможности использования микроэкономического инструментария на практике, а также изучить новейшие достижения мировой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать диплом на тему : Разработка системы признаков верхней одежды в Немецком стиле. Объем около 100 стр.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад