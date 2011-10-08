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Курсовая работа по управлению персоналом
Уважаемые авторы требуется грамотный специалист (не посредник!)
На курсовую работу по специальности управление персоналом.
Необходимо: 1) хор. уровень антиплагиата 2) источники (лит-ра с 2007 г.)
Срок исполнения - 23:59 08.10.11
Гонорар 1050 руб
Пишите адрес электронной почты - вышлю темы и тз.
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