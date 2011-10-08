Курсовая работа по управлению персоналом

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Закрыт8 заявок177 просмотров

Уважаемые авторы требуется грамотный специалист (не посредник!)

На курсовую работу по специальности управление персоналом.

Необходимо: 1) хор. уровень антиплагиата 2) источники (лит-ра с 2007 г.)

Срок исполнения - 23:59 08.10.11

Гонорар 1050 руб

Пишите адрес электронной почты - вышлю темы и тз.

14 лет назад
mega89
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад