Предмет: микpoэкономика

Тема работы: Тeoрия и пpaктика микpoэкономики.Естecтвенная монoполия: цeновые мeтоды peгулирования

Количество страниц: 5-7

Срoк сдачи: 12.10.2011

Дополнительные требования: Задача эссе - показать возможности использования микроэкономического инструментария на практике, а также изучить новейшие достижения мировой микроэкономической науки. Эссе включает в себя: (1) Теоретический вопрос (2) Анализ практической ситуации (3) Анализ академической статьи на английском языке Для оценки "удовлетворительно" достаточно выполнить один элемент эссе (по выбору) Для оценки "хорошо" необходимо выполнить два любых элемента эссе Для оценки "отлично" требуется выполнить все элементы эссе Тематика эссе включает в себя следующие темы курса: - Потребитель - Конкурентная фирма - Монополия - Ценовая дискриминация - Естественная монополия