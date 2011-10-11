Расчетная курсовая по предмету статика. http://files.mail.ru/JO31D1 Нужно сделать доработки по задаче - сама задача в файле. Требования к доработке в архиве Пришла по решению следующая обратная ...
Маркетинго-социологическое исследование
Тема Исследование на примере компьютерного оборудования HP
Требования По образцу
Объем 25
Методичка Образец работы
Срок 11.10.11
Заявки фрилансеров
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