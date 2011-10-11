Маркетинго-социологическое исследование

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Тема Исследование на примере компьютерного оборудования HP

Требования По образцу

Объем 25

Методичка Образец работы

Срок 11.10.11

14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров