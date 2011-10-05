Тема "Образовательное право России: становление и развитие в условиях реформ" От 35 страниц + сноски к каким-нибудь терминам в тексте
Диплом по автоматической электросвязи
Тема и мет. рекомендации во вложении.
Жду заявок с ценой и сроком.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Надо написать отчет по ТПР и дать мне понятие как решать ТПР, чтоб я ответил преподу. Есть готовая прога. Есть тех задание. есть пример отчета чужого. ...Закрыт14 лет назад
Вариант 41. Синусоидальный видеоимпульс. Весь курсовой 20-25стр Основное - п1.4 -5стр Спектральный анализ прохождения электрического сигнала через линейную электрическую сеть. Использовать Синусоидальный видеоимпульс. Есть пример с треугольным видеоимпульсом. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
задание и методичка прикреплены объем 70-75 страниц анти 88% цена 4500 р (диплом+речь+раздатка) срок 16 октября весь сразуЗавершен14 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Депозитная деятельность банка на примере Сбербанка России Объём работы: от 70-90 Антиплагиат: от 80 % Срок: готовая работа План работы: в личкуЗавершен14 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Предмет: Гражданско-процессуальное право Тема: Особенности доказывания по отдельным категориям гражданских дел Объём работы: от 70-90 Антиплагиат: от 80 % Срок: 2-3 недели План работы: нуженРефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется придумать тему для магистерской работы. Сильно сложную и заумную не обязательно. Главное, чтоб ее одобрили. C#, SQL, MySQL, Flash, AS3, PHP, WPF, Silverlight Готовый диплом ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дипломная работ - специальность "финансы и кредит" Тема "Пенсионный фонд РФ как главный распорядитель средств бюджета пенсионного отделения в стране". План, 3 главы - все строго по м.у. - прилагаются. Объем - ...Завершен14 лет назад
- $50
Разработка календарного плана подготовки и отработки блока Графическая часть на листе формата А1(Компас или AutoCAD Срок 10,10Закрыт14 лет назад
- $100
"Организация паркового ансамбля на побережье Черного моря" средствами ландшафтной архитектуры, cадового искусства и средового дизайна с разработкой сооружений, функционального оборудования и декоративного убранства. Тип работы ...Закрыт14 лет назад