Написать отчет по ТПР

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Надо написать отчет по ТПР

и дать мне понятие как решать ТПР, чтоб я ответил преподу.

Есть готовая прога.

Есть тех задание.

есть пример отчета чужого.

Мой вариант 7.1

14 лет назад
stasooo
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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