Курсовая работа по криминалистике Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 30-35 страниц. Ссылки подстрочные на каждой второй странице. Оригинальность работы 80% ...
Курсовая Гидроэнергетика
Разработать узел фильтрации для механической очистки вод. Расчитать сопротивление фильтра. Конструкция фильтра должно предусматривть регенерацию фильтрующей перегородки и выгрузку осадка в режиме автоматики.
Рабочая среда- вода промышленной канализации.
Производительность- не менее 10 м3/час.
Размер улавливаемых частиц- не менее 0,2мм.
Фильтровальный элемент- сетчатый.
Давление в фильтре- не более 0,5 МПа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $45Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Более подробно скину задание исполнителю. Диплом по экономике, вычислить рентабельность предприятия. Объем не более 10 стр. сроки 3 дня.Завершен14 лет назад
АКИС - архитектура корпоративных информационных систем. Тема реферата: "Сравнительный анализ ИС по отраслевому применению" Необходимо выбрать две информационные системы и сравнить их по отраслевому применению. При этом нужно ...Завершен14 лет назад
Необходимо доделать курсовик.Доработки небольшие.От вас сроки и ценыЗакрыт14 лет назад
Написать реферат по предмету "архитектура корпоративных информационных систем". Задание: Выбрать ERP-систему. Дать по ней информацию: где применяется, в какой области/отрасли, цифры/факты, как система ставится. Далее выбрать 1 функционал (логистика, складской ...Завершен14 лет назад
Курсовой проект. Задание во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен диплом по теме: Прибыль предприятия: формирование, распределение, оценка эффективности использования + Преддипломная практика. Срок - неделя на отчет, месяц на весь диплом. Сначала отчет по практике и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт14 лет назад
Предмет: Маркетинг Тема: Маркетинг.Судовладельцы на внутреннем водном транспорте Тип: kurs2 Объем: 35 листов Срок: 04.10.2011 Пожелания: План. 1.Введение. 2.Основная теоритическая часть.(Теория по теме задания.) 3.Применение ...Завершен14 лет назад
Необходимо выполнить две курсовые работы по теории управления. Темы курсовых работ: 1.Деловая оценка персонала 2.Управление деловой карьерой объём каждой работы 50 стр. Требования к работе: ...Завершен9 лет назад
Тема транспортное обеспечение предмет логистика 7 страниц Срок 6.10 Стоимость?Завершен14 лет назад