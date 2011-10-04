Курсовая Гидроэнергетика

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Разработать узел фильтрации для механической очистки вод. Расчитать сопротивление фильтра. Конструкция фильтра должно предусматривть регенерацию фильтрующей перегородки и выгрузку осадка в режиме автоматики.

Рабочая среда- вода промышленной канализации.

Производительность- не менее 10 м3/час.

Размер улавливаемых частиц- не менее 0,2мм.

Фильтровальный элемент- сетчатый.

Давление в фильтре- не более 0,5 МПа.

14 лет назад
sandro88
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14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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