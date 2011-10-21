Курсовой проект. Задание во вложении.
Курсовая работа по криминалистике
Курсовая работа по криминалистике
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Объем работы 30-35 страниц.
Ссылки подстрочные на каждой второй странице.
Оригинальность работы 80% .
Методичка по оформлению и план работы в приложении.
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.
Выбранный исполнитель
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