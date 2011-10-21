Курсовая работа по криминалистике

$45
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Завершен3 заявки183 просмотра

Курсовая работа по криминалистике

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Объем работы 30-35 страниц.

Ссылки подстрочные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 80% .

Методичка по оформлению и план работы в приложении.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
14 лет назад
$45
7 дней
Отличный автор! Елена выполнила проект в строгом соответствии с ТЗ и рекомендациями по оформлению! Предварительные переговоры по работе были кратки и по делу, что также показывает серьезность и грамотный подход при работе с клиентами! По курсовой не возникло не одного вопроса, работа сдана с опережением срока без напоминаний и суеты! Резюме: надежный, ответственный и серьезный специалист,поэтому мои самые лучшие рекомендации! Сожалею, что только ранее не пересекались на сайте... Максимальные 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Весьма положительный заказчик. Очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
14 лет назад