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тема: Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения информатике

1. Выявить теоретические основы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения.

1.1 Активизация познавательной деятельности как педагогическая проблема

1.2 Методы обучения и их роль в активизации познавательной деятельности учащихся

2. Использование активных методов обучения в процессе изучения темы "Power Point" или " Exsel" курса информатики

2.1 Методическое планирование темы (+ активные методы)

2.2 Методические особенности изучения темы в 8-9 классе в контексте активизации познавательной деятельности (опрос, анкетирование и т.д)

2.3 Организация деятельности учащихся использавание активных методов на уроках информатике (2-3 уроках)

2.4 Результат эксперементальной работы

14 лет назад
AnastRevtovich
Анастасия 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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