Диплом по методике обучения ин. языкам

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Закрыт8 заявок171 просмотр

Нужна только практич. часть. Разработка занятий для урока английского языка по одному виду речевой деятельности.

Объем 30 стр.

Разработать самому. Скачать все равно не получится.

Обязательное требование – компетентность в области преподавания иностранных языков.

Срок 1 неделя.

При отклике указывайте цену.

14 лет назад
antop
Антон 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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